شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الغباري: مصر لديها القدرة على خوض أي حرب إلكترونية وصد هجماتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الحروب الحديثة لديها هدف عسكري ومخطط له مسبقا، والحرب الإلكترونية كمفهوم بدأ باستخدام الأجهزة اللاسلكية والتشويش، واستخدمت أمريكا تلك التقنيات في حرب 67.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة الخوف من الهجمات السيبرانية والحبوب الإلكترونية في ظل ما حدث مؤخرا في لبنان، تحت عنوان "الحروب السيبرانية، كيف توظف الدول التكنولوجيا في صراعاتها؟.



وأكمل خلال كلمته أن مصر لديها القدرة على خوض حرب إلكترونية وصد هجماتها، ومع الوقت تطورت الحروب ولم يعد الانتصار البشري وحده هو الانتصار المطلوب، فتطورت الحروب، وأصبحت هناك طائرات ومسيرات وذخائر متنوعة.

وأضاف أن الجيل الثالث من الحروب بدأ في تعامل ألمانيا خلال حربها العالمية من خلال محاصرة عدوها الفرنسي وقت الحرب، مؤكدا أن الغرب كان يريد الاستفادة من ثورة 25 يناير التي كانت تعتبر ثمار لمخططهم بجانب الانفتاح الاقتصادي والتعليم الأجنبي غير المدروس، موضحا أن العدو يشكك المواطن في عقيدته وقيادته السياسية وعاداته وتقاليده من خلال الحرب النفسية التي تدار على المواطن، موضحا أن ما حدث في لبنان استخدام لأدوات حرب الجيل الرابع، لافتا إلى أن معركة الوعي تستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي بلا رقابة أو حساب.



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