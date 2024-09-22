بقسط 150 ألف كل 3 أشهر.. ننشر جدول أقساط شقق مشروع صبا بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الأحد، في طرح المرحلة الأولى من مشروع Saba بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

مشروع صبا هو مشروع شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطى الدخل، وسيتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان.

وتتراوح مساحات الشقق من 130 وحتى 140 متر، عدد الشقق الجاهز للطرح يصل لـ 600 شقة، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

ويكون التخصيص في هذا المشروع بأسبقية الحجز الإلكتروني، ومقدم الحجز 150 ألف جنيه.

وجاءت الأسعار والأقساط على النحو التالي:

أقل مساحة سجلت 95 مترا، حيث سجلت مليون و720 ألف جنيه، يتم سداد 150 ألف مقدم جدية حجز، ثم استكمال المقدم لـ 15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 133 ألف جنيه.

دفعة استلام تصل لـ 244 ألف جنيه، وبهذا يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الوحدت، ويتبقى 70% على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات.

القسط على 3 سنوات يصل لـ 167 ألف جنيه، و5 سنوات يكون 120 ألف جنيه و7 سنوات ويكون 99 ألف جنيه.

أما المساحة الأكبر وهي الـ 141 مترا سجلت سعر الشقة 2 مليون و602 ألف جنيه، ويتكون جدية الحجز 150 ألف جنيه ويتم سداد 280 ألف استكمال الـ 15% من ثمن الوحدة.

- يصل القسط لـ 256 ألف جنيه على 3 سنوات، بجانب سداد 446 ألف جنيه دفعة استلام.

- قسط 182 ألف على 5 سنوات بجانب سداد 557 ألف جنيه دفعة استلام.

- قسط 150 ألف على 7 سنوات، بجانب سداد 667 ألف دفعة استلام.