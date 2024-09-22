مبادرة "بداية" تعلن تقديم 9.3 مليون خدمة مجانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قدمت ما يقرب من 9.3 مليون خدمة، في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئيسية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تقديم أنشطة توعوية مختلفة في جميع المجالات.

ووفقًا لبيان اليوم، شملت فعاليات المبادرة تقديم خدمات حكومية مجانية للمواطنين، من بينها 165 خدمة ضمن أنشطة وخدمات تمكين وتدريب المرأة، بإجمالي 77 ألفًا و533 مستفيدة. كما تم توزيع 25 طنًا من اللحوم على 20 ألف أسرة، و100 ألف مستفيد. بالإضافة إلى تنظيم 230 ندوة توعوية وتثقيفية، شارك فيها 894 ألفًا و640 مشاركًا، إلى جانب 14 قافلة توعوية استفاد منها 2800 مواطن.

كما شملت فعاليات المبادرة تقديم 64 ألفًا و612 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، علاوة على توزيع 2 طن من السلع التموينية، و2590 بطاقة خدمات متكاملة، و8333 كارت تكافل وكرامة، و3500 بطاقة مجانية للمرأة المعيلة. وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 29 ألفًا و407 مواطنين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات اجتماعية لـ7432 مواطنًا، وخدمات تأهيلية وعلاجية لعدد 1920 من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم تقديم 7 ملايين و9 آلاف خدمة صحية من خلال 66 قافلة طبية، وتنظيم 245 فعالية ثقافية لأكثر من 25 ألف مستفيد، إلى جانب تقديم 155 ألفًا و623 خدمة بيطرية.

وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، تم توزيع 3850 حقيبة ومستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم 129 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 21 ألف مشارك.

وتسعى مبادرة «بداية» إلى تحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 - 2027.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والجهات الشريكة بالمبادرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، يوم 17 سبتمبر، وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية.