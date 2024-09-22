"قتلها وحط مصحف جنبها".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها انتقامًا لطفلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في مدينة بدر، عن قيام المتهم بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من زوجته بعد وفاة طفلته، حيث شك الزوج في وجود شبهة جنائية في مقتل طفلته وأن والدتها هي المتسببة في مقتلها، لذا حاول أكثر من مرة التخلص من زوجته انتقامًا لطفلته.

وقال الزوج خلال التحقيقات، إنه تزوج من زوجته وكان يٌقيم رفقة أسرته في محافظة المنيا، وبعد فترة دبت الخلافات بين زوجته وأفراد أسرته، فرحل إلى منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ليُقيم بجوار منزل أسرة زوجته.

أوضح الزوج المتهم، أن زوجته طالبته بعد فترة بتوفير شقة جديدة لها، وبالفعل قام باستئجار شقة لكن بعدها مباشرة وأثناء تواجده في عمله تلقى خبر وفاة ابنته.

وقال المتهم، إنه أخذ طفلته وذهب لدفنها بمقابر العائلة في المنيا، وقبل الدفن قام برؤية وجه طفلته للمرة الأخيرة لكنه وجه بها بعض العلامات في الوجه، فشك في وفاتها.

تابع أنه منذ ذلك اليوم وهو يخطط لقتل زوجته انتقامًا لطفلته، وقد حاول أكثر من مرة لكنه فشله، حتى تمكن يوم الواقعة من خنق زوجته باستخدام ملاءة سرير، لتلفظ الزوجة أنفاسها الأخيرة على يد زوجها.

بعدها قام الزوج بإحضار مصحف ووضعه بجوار جثة زوجته، ثم اتصل بمركز الشرطة التابع له وقام بتسليم نفسه دون مقاومة.