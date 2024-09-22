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العاهل الأردني: يجب اتخاذ هذه الخطوة لوقف التصعيد بالمنطقة

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ب غزة ، كخطوة أولى لوقف التصعيد في المنطقة.

وحذر العاهل الأردني خلال لقائه في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من التصعيد الخطير بالمنطقة.

وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية يجب أن تتوقف، بما في ذلك هجمات المستعمرين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ".

وجدد دعوته لتعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، وأهمية حماية العاملين بمنظمات الإغاثة لتمكينهم من القيام بدورهم.

ودعا العاهل الأردني، المجتمع الدولي إلى "مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني، ضمن تكليفها الأممي.

المصدر : وكالة وفا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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