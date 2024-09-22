4 حوادث سير وانقلاب شاحنة بسبب إنزلاقات على طرقات الضنية

أدى تساقط الأمطار في معظم مناطق الضنية، بعد ظهر اليوم، في وقوع أربعة حوادث سير على الطرقات العامة فيها، وانقلاب شاحنة نقل "بيك أب"، من غير أن تؤدي هذه الحوادث إلى وقوع إصابات واقتصار الأضرار على الماديات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

ووقعت هذه الحوادث في بلدات كفرشلان وبقاعصفرين وسير ومراح السراج، بينما وقع حادث إنقلاب شاحنة النقل على الطريق المؤدية الى منطقة جبل الأربعين في بلدة بقاعصفرين.