أدى تساقط الأمطار في معظم مناطق الضنية، بعد ظهر اليوم، في وقوع أربعة حوادث سير على الطرقات العامة فيها، وانقلاب شاحنة نقل "بيك أب"، من غير أن تؤدي هذه الحوادث إلى وقوع إصابات واقتصار الأضرار على الماديات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".
ووقعت هذه الحوادث في بلدات كفرشلان وبقاعصفرين وسير ومراح السراج، بينما وقع حادث إنقلاب شاحنة النقل على الطريق المؤدية الى منطقة جبل الأربعين في بلدة بقاعصفرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 حوادث سير وانقلاب شاحنة بسبب إنزلاقات على طرقات الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.