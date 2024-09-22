إعلام إسرائيلي: نتانياهو يقدر أن أوامر الاعتقال الدولية ضده وضد مسؤولين آخرين ستصدر قريبًا

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقدر أن أوامر الاعتقال الدولية ضده وضد مسؤولين آخرين ستصدر قريبا"، وذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب على غزة.

ونقلت القناة عن مصادر بأنّ "نتانياهو تجاهل أسئلة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن احتمال إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".

ونقلت عن نتانياهو قوله في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إنّ "إسرائيل تمر بأيام مصيرية"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وخطر حصول حرب شاملة مع لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان والبقاع، إضافة إلى العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت.