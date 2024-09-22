السلطات الصربية عطلت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الأولى

عطلت الشرطة في صربيا قنبلة مدفعية تعود إلى الحرب العالمية الأولى وتزن نحو 300 كيلوغرام ونقلتها من موقع بناء قرب البرلمان الصربي في بلغراد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "القنبلة نُقلت إلى منطقة رملية شاسعة على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة الصربية حيث تم تدميرها بأمان".

بدوره، لفت وزير الداخلية إيفيكا داسيتش، الى أن "130 من عناصر الشرطة شاركوا في العملية"، مؤكداً أن "الجسم المستخرج كان جهازا مدفعيا استخدمه الجيش النمسوي-المجري أثناء حصار بلغراد".

وأمرت الشرطة في وقت سابق السكان بإخراج سياراتهم من منطقة العمليات، كما نصحتهم بمغادرة منازلهم.

وعثر على القنبلة في 18 أيلول أثناء أعمال بناء في مرأب تحت الأرض بالقرب من البرلمان الصربي في وسط بلغراد.