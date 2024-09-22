ترامب: لن أترشح العام 2028 في حال خسرت انتخابات تشرين الثاني

اعلن الرئيس السابق الأميركي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في مقابلة أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات تشرين الثاني المقبل".

وأمل ترامب بـ"إحراز نجاح في صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني في مواجهة المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس".

ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين بايدن وهاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

وأمس، قدّم ترامب، "41 وعدا يعتزم الوفاء بها في اليوم الأول كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، منها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ومنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضة النسائية".