شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتى: الوعي السيبراني ضرورة للجميع للوقاية من أي اختراقات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن الحروب تأخد منحنيات صعبة ومختلفة، طارحا سؤالا مهما: كيف يكون الهاتف المحمول آمنا في يد حامليه؟" وعقب قائلا: "لا بد من الوعي السيبراني للجميع للوقاية من مثل تلك الهجمات"

جاء ذلك خلال الصالون النقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الخوف من الهجمات السيبرانية والحروب الالكترونية في ظل ما حدث مؤخرا في لبنان ، تحت عنوان "الحروب السيبرانية، كيف توظف الدول التكنولوجيا في صراعاتها؟".

وأكد السخاوى أن جهاز البيجر الذي انفجر في لبنان هو جهاز قديم للتواصل في حالات الطوارئ، قبل وجود الهاتف المحمول وكانت مهمته إرسال وتلقي الرسائل النصية وكان ثورة في وقتها، ويتم استخدامه الآن اعتقادا أنه بسبب أنه متأخر تكنولوجيا فلا يمكن اختراقه وهذا اعتقاد خاطئ، كمن يحمل الهواتف القديمة بلا كاميرا اعتقادا أنه لا يمكن اختراقه،مؤكدا أنه لا يوجد جهاز لا يمكن اختراقه، و لكن بأتخاذ طرق الوقايه المعلوماتية يمكن أن نتقى تلك الهجمات ويكون الأمر أكثر صعوبة المخترقين.