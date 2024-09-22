الكويت والسعودية والأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيي ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية أحمد الصويان ، أطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصادات الرقمية.

وبحث المشاركون في الاجتماع ، الذي عقد هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك ، سبل تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار وتوظيف التكنولوجيا والمساعي المشتركة نحو مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة..حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأحد.