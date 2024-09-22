وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان مواصلة التنسيق ومستجدات غزة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.
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