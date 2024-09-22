إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا والنبطية وصور غدا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في بيان، "إقفال فروع الجامعة في صيدا والنبطية وصور يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢٣ ايلول٢٠٢٤، وذلك عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي، الذي ترك لمدراء المدارس والمعاهد والجامعات حرية تقييم الاوضاع الامنية لجهة فتح او إغلاق المؤسسات التعليمية، ونظراً لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين".
كما أعلن أن "الجامعة ستصدر بيانات لاحقة وفقاً لتطور الاوضاع".
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