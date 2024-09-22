غوتيريس: ما يثير قلقلي هو تحويل لبنان إلى غزة أخرى

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية قبل يومين من موعد انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "ما يثير قلقي هو خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى"، في خضم التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي حديثه عن الحرب في غزة، أشار غوتيريس إلى أنّ "بالنسبة إليّ، من الواضح أن الجانبين (إسرائيل وحركة حماس) غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. هذه مأساة لأنها حرب يجب أن تنتهي"، وفق تعبيره.