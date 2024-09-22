ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية إلى 51 شهيدًا وعمليات البحث عن 10 مفقودين مستمرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 51 شهيدًا بعد انتشال جثمان شهيد، في حين لا يزال هناك 10 مفقودين تحت الأنقاض، في وقت لا تزال فيه فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المستهدف في الجاموس بالضاحية الجنوبية.

ويُشار إلى أنّ من أبرز الصعوبات التي واجهها العناصر في عمليات البحث المستمرة منذ يوم الجمعة هي النيران التي اندلعت تحت الانقاض في مرآب للسيارات في الطبقة السفلية الأولى. وقد بذل العناصر جهودًا جبارة في محاولة الوصول إلى مصدر النيران بسبب وجود عدة طبقات من الخرسانة وهذا ما تسبب بانتشار الدخان وأعاق مسار عمليات البحث والإنقاذ. وقد تمكنوا من إخماد النيران نتيجة ما بذلوه من جهود.