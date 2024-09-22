شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال لجان فحص أعمال المتقدمين للتعيين فى المؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:39 م

بدأت، ظهر اليوم الأحد، أعمال اللجان الثلاث المشكلة لفحص أعمال المتقدمين للتعيين من بين المتدربين والعقود المؤقتة (صحفيين - إداريين - عمال).



وتستمر اللجان الثلاث في أعمالها حتى الانتهاء من فحص كل طلبات المتقدمين الواردة من المؤسسات القومية.

وقرر المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل لجنة تظلم مستقلة عن لجان الاختيار الثلاث، للنظر في التظلمات المترتبة على قرارات اللجان الثلاث لضمان حقوق الزملاء.

وأكد الشوربجي، أن قواعد التعيين مستقرة، وحيادية، ومجردة، وجرى الاتفاق على قواعدها من قبل المختصين وأعضاء اللجان المعنيين .

وأضاف أن إجراءات التعيين ستبدأ فور انتهاء أعمال اللجان، وعلى دفعات شهرية تشمل كل المؤسسات حتى الانتهاء من تعيين كافة المقبولين.