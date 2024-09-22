شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد "الشيوخ الفرنسي" بحضور سفير فرنسا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس بالسفير الفرنسي، مؤكدا أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مشددا على أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات.



و أكد عبد الرازق على أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

من جانبه، عبر سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى تقديره للدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشيوخ المصري وما تربطه من علاقات متميزة للغاية مع مجلس الشيوخ الفرنسي بما يعزز العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير الفرنسي على العلاقات القوية التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات، ووصفها بأنها "وثيقة للغاية" لاسيما على الصعيد السياسى والشعبي؛ مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص.

كما استقبل المستشار "عبد الرازق" أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية".

ورحب "عبد الرازق" بالوفد الفرنسي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأشاد عبدالرازق بحفاوة الاستقبال التى لقيها وفد مجلس الشيوخ المصرى فى زيارته لنظيره الفرنسي فى 2022، كما بعث برسالة تقدير و احترام إلى نظيره الفرنسي مؤكدا تطلعه إلى زيارته لمصر.

و من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن مصر دائما فى القلب ولها دور محورى على المستويين الاقليمى و الدولى، كما هنأ الوفد رئيس الشيوخ المصرى على 4 أعوام من الإنجازات المتواصلة.

ونقل الوفد تحيات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المستشار عبدالرازق، مشيرا إلى انه سوف يقوم بزيارة إلى مصر فى 2025.

حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والنواب هانى نعمة الله، هبة شاروبيم، ريهام عفيفى، نفين جورج، حنان سليمان، كاميليا صبحى، وطارق رسلان، والسفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



أثناء اللقاء مع السفير الفرنسى



جانب من اللقاء



رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد فرنسى بحضور السفير