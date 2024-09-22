شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ينظم حفل تأبين للراحل سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، حفل تأبين للراحل سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين، والذي توفى الأسبوع الماضي تاركاً خلفه سيرة عطرة وتاريخ حافل بالعطاء والعمل الحزبي والخدمي.

وبدأ حفل التأبين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل ثم كلمة ألقاها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، نعى فيها الراحل سعيد الجوجري، وأكد أن حزب الوفد لن ينسى أبنائه حتى بعد رحيلهم عن عالمنا.

كما قدم رئيس الحزب واجب العزاء لأسرة الراحل وسلم لهم درع الوفد تقديرًا لمجهودات الراحل التي قدمها لخدمة الوطن والحزب وخدمة عمال مصر على مستوى المحافظات طوال مسيرته الحزبية، مؤكدا أن الحضور اليوم لتأبين شخص له مكانة ويمتاز بدماثة خلقه.

ووجهت أسرة الراحل سعيد الجوجري الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وأعضاء وقيادات الحزب على هذه اللفتة الطيبة، مشيرين إلى أن الراحل كان يعشق الوفد ويعشق العمل الخدمي وخدمة العمال كانت أول أولوياته، ولم يدخر جهدًا لتحقيق مصالح العمال حتى آخر لحظة في حياته كان حريص على ذلك .

كما نعى قيادات وأعضاء الحزب الذين حضروا حفل التأبين، الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يحرص على أن يتواجد حزب الوفد بين عمال مصر من خلال خدمة العمال وحل مشاكلهم بالتعاون مع مؤسسات الحزب، مشيرين إلى أنه كان من مؤسسي اتحاد العمال الوفديين وكان حريصا على تفعيل دور الاتحاد بالتعاون مع زملائه والتواصل الدائم مع العمال في كل المحافظات للوقف على مشاكلهم والعمل على حلها.

جدير بالذكر أن الراحل سعيد الجوجري كان عضوا بحزب الوفد، وشغل منصب رئيس اتحاد العمال الوفديين وهو أحد المؤسسين للاتحاد، كما كان يشغل الراحل منصب رئيس نقابة العمال بالنقل البري ببلبيس، وعضو اللجنة العليا للمواقف الشرقية، ونائب رئيس اتحاد عمال النقل البري بالشرقية.