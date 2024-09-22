لـ 8 ساعات الإثنين.. انقطاع مياه الشرب عن إحدى قرى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن قطع مياه الشرب عن قرية بساط التابعة لمركز طلخا غدًا الإثنين 23 سبتمبر، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بسبب أعمال صيانة بخط الطرد الخاص بمحطة رافع الصرف الصحي.

أكد البيان الصادر عن الشركة أن المياه ستنقطع عن القرية بالكامل خلال هذه الفترة لإتمام أعمال الصيانة الضرورية. كما أوضحت الشركة أن القطع سيؤثر على كافة المنازل والمنشآت في القرية.

وناشدت الشركة المواطنين والمؤسسات والمستشفيات والمخابز المتضررة بتخزين احتياجاتهم من المياه مسبقًا، لضمان تلبية احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.