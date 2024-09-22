بقيمة 800 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يوافق على صرف قروض لشباب الخريجين دون فوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على صرف الدفعة 190 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2024، وذلك بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شابًا وفتاة (9 من الذكور و17 من الإناث) لإقامة مشروعاتهم. وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغ 128.3 مليون جنيه، استفاد منها 13453 شابًا وفتاة منهم (6383 ذكور و7070 إناث).

جاءت موافقة وتصريحات المحافظ بناءً على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وشدد المحافظ على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منح القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم، وذلك دعمًا لفكرة التشجيع على العمل الحر.