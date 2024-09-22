المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

لتعزيز التعاون الدولي، يشارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتشارك السعودية في نيويورك بعدد من الاجتماعات الرسمية والتي تتضمن تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الدولية وآخر التطورات في الحروب القائمة وتعزيز الجهود لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين حيث تأتي هذه الدورة المجدولة بعد قرار تاريخي أممي ضد إسرائيل بشأن إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ستتضمن أعمال الجمعية مناقشة العمل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات القيادات والشعوب، إضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الإغاثية منها والسياسية والاقتصادية لمناقشة مجمل القضايا وبكافة الأصعدة.

وتسعى المملكة جاهدة لتحقيق السلام العالمي بدبلوماسيتها المعتدلة والمحايدة ناهيك عن مواقفها الثابتة والتاريخية في القضايا العربية والإسلامية إضافة لدورها الريادي والقيادي في المجال الاقتصادي، وهذا ما يؤكد مكانة ومتانة المملكة في المجتمع الدولي.