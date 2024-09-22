وزارة التعليم الإسرائيلية: استمرار تعليق الدراسة في مستوطنات الشمال غدًا الاثنين

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزارة التعليم إعلانها عن "استمرار تعليق الدراسة في مستوطنات الشمال غدًا الاثنين تنفيذًا لتعليمات الجبهة الداخلية". ويأتي ذلك بعد تنفيذ حزب الله 3 عمليات طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة، وذلك ردًا على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي، إضافة إلى القصف على مناطق الجنوب.

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