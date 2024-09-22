أفادت السفارة الروسية في باكستان، عن "انفجار سيارة ضمن موكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي"، مؤكدة أنّ "الوفد الدبلوماسي لم يتعرض لإصابات"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
بدورها، أوضحت قناة "الجزيرة" أنّ عبوة ناسفة انفجرت في مقاطعة سوات الباكستانية أثناء مشاركة دبلوماسيين في اجتماع بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة ضمن موكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي ولا إصابات بالوفد الدبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.