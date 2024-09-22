انفجار سيارة ضمن موكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي ولا إصابات بالوفد الدبلوماسي

أفادت السفارة الروسية في باكستان، عن "انفجار سيارة ضمن موكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي"، مؤكدة أنّ "الوفد الدبلوماسي لم يتعرض لإصابات"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

بدورها، أوضحت قناة "الجزيرة" أنّ عبوة ناسفة انفجرت في مقاطعة سوات الباكستانية أثناء مشاركة دبلوماسيين في اجتماع بالمنطقة.