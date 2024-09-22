"حزب الله" نشر تفاصيلاً عن صاروخ "فادي1" الذي استخدمه في قصفه على حيفا

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، تفاصيل عن صاروخ "فادي 1" الذي استخدمه في قصفه على حيفا فجر اليوم.

ولفت الحزب، الى أن "مميزات الصاروخ هي أن الرأس المتفجر يبلغ 83 كلغ، عيار الصاروخ 220 ملم، طوله 6 أمتار، والمدى يبلغ 70 كلم"، موضحاً أن "الصاروخ أرض-أرض تكتيكي ويستخدم في القصف المساحي وغير النفطي".

وكشف الحزب، أن "الصاروخ يستخدم في القصف المكثف لإرباك الأنظمة الدفاعية ويمكن إطلاقه من مرابض ثابتة أو متحركة، وهو يستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية".

وأعلن الحزب، أن "الصاروخ دخل الخدمة خلال حرب تموز عام 2006".

وكان قد نفذ "حزب الله"، فجر اليوم، 3 عمليات طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة.