أوضحت شركة طيران الشرق الأوسط، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناول خبرًا مفاده أن إحدى طائرات الشركة قد اختفت عن الرادار".
ونفت الشركة هذا الخبر، مؤكدةً أنه "عار عن الصحة جملةً وتفصيلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.