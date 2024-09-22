شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: العلاقات المصرية الصينية متفردة والتوافق بين البلدين عزز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، اليوم الأحد، في مؤتمر الإحاطة الخاصة بقمة بيجينغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وذلك تلبية لدعوة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ.

ضم وفد حزب الاتحاد، كل من المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد الشورى، نائب رئيس الحزب، وأحمد طه أمين التنظيم، ومحمد أمين، نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجية، وعماد سلامة أمين الشباب، ود. محمود ناجي، أمين الشئون الاقتصادية.

من جانبه، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن العلاقات المصرية الإفريقية بوجه عام، والعلاقات المصرية الصينية على وجه الخصوصة، تتفرد بالعديد من الأشياء التي تجعلها أكثر ترابطًا وتعاونًا عن سواها، لاسيما في ظل الترابط الثقافي والتشارك الإنساني الذي يجمع البلدين، والذي شكل أساسًا للعلاقة الوطيدة التي تعيشها الدولتين الآن.

وأضاف "صقر" أن التوافق المصري – الصيني في مختلف القضايا يعزز من تلك العلاقة الساعية إلى احترام الدول واستقلالها والعمل على إحلال السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة ترسخت أكثر في العشر سنوات الأخيرة التي شهدت زيارة الرئيس السيسي لبكين ثمانية مرات فضلا عن الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني لمصر في عام 2016.

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن هذا التوافق السياسي بين البلدين، عزز من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الكبير بين البلدين، وهو يحمل أهمية خاصة لبكين، لاسيما وأن مصر هي البوابة الأولى لها نحو إفريقيا، مشيرًا إلى أنه نتاجًا لذلك فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي لـ 15.7 مليار دولار.

وذكر المستشار رضا صقر، أن العلاقات الصينية – الإفريقية تمر بأفضل مراحلها، ويعكس ذلك القمم الضخمة المشتركة بين الجانبين، والتي تعهد الرئيس الصيني في آخر قمة عقدت في سبتمبر الماضي "المنتدى الصيني الإفريقي "فوكاك"، بتعميق التعاون" مع إفريقيا في مجالات البنى التحتية والتجارة، والتعهد ببتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بـ50 مليار دولار.