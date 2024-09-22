عودة أكثر من 35 ألف مهاجر أفغاني إلى بلادهم من دول مجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أن أكثر من 35 ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى بلادهم من دول مجاورة في الأسبوع الماضي.

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم الوزارة إن مناقشات تجرى حاليا لتسوية التحديات، التي تواجه المهاجرين الأفغان في دول أخرى، وأكد أيضا على أن تلك الدول لا يتعين أن تسيء معاملة المهاجرين الأفغان، حسب قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث "في الأسبوع الماضي، عاد أكثر من 35 ألف أفغاني إلى البلاد، من دول مجاورة، وتلقى هؤلاء العائدون مساعدة غذائية وغير غذائية عند المعابر الحدودية".

وعلى الجانب الآخر، ذكر بعض المهاجرين الأفغان، الذين يقيمون في إيران وتركيا أن السلطات في هاتين الدولتين، تعاملهم بعنف.

وقال مهاجرون إن المسؤولين في هذين البلدين استدعوا بعض المهاجرين الأفغان، إلى مراكز معينة لتوزيع بطاقات إقامة عليهم، ليتم احتجازهم بعد ذلك.