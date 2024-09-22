سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الاحد في 10 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بزيادة بين قرش و 5 قروش، مع نهاية التعاملات اليوم الأحد في 10 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم الأحد، مقارنة ببداية تعاملات اليوم ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين.