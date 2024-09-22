القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

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الربيعة يتحدث عن التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تعترض العمل الإنساني
شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة...
تعزية البحرين وتهنئة أرمينيا ومالطا وبيليز
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للملك...
أول قصف أوكراني في عمق الأراضي الروسية
رافقت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطته التي سيقدمها للرئيس جو بايدن والتي ستضمن فوز أوكرانيا، تنفيذ أول هجوم...
قصف في إسرائيل وسقوط الضحايا بلبنان
قتل مسؤول عسكري في حزب الله يدعى إبراهيم عقيل بعد غارة جوية إسرائيلية نادرة على بيروت وفقًا لإعلان إسرائيلي.فيما ارتفع عدد القتلى،...
عقوبات صينية على الشركات الأمريكية
أعلنت الصين فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لجزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من...
أجهزة النداء المتفجرة تهدد بحرب شاملة
ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم كيف يمكن أن يؤثر الهجوم على أجهزة النداء على الجهود المبذولة...
نيابة عن القيادة.. وزير الداخلية ينقل التعازي لأمير الكويت
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام وزير الداخلية...
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