القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

الربيعة يتحدث عن التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تعترض العمل الإنساني شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة... نيويورك: نيويورك: دوت الخليج 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ تعزية البحرين وتهنئة أرمينيا ومالطا وبيليز بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للملك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الأول 1446 هـ 18 ربيع الأول 1446 هـ أول قصف أوكراني في عمق الأراضي الروسية رافقت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطته التي سيقدمها للرئيس جو بايدن والتي ستضمن فوز أوكرانيا، تنفيذ أول هجوم... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ربيع الأول 1446 هـ 18 ربيع الأول 1446 هـ قصف في إسرائيل وسقوط الضحايا بلبنان قتل مسؤول عسكري في حزب الله يدعى إبراهيم عقيل بعد غارة جوية إسرائيلية نادرة على بيروت وفقًا لإعلان إسرائيلي.فيما ارتفع عدد القتلى،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ربيع الأول 1446 هـ 18 ربيع الأول 1446 هـ عقوبات صينية على الشركات الأمريكية أعلنت الصين فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لجزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1446 هـ 15 ربيع الأول 1446 هـ أجهزة النداء المتفجرة تهدد بحرب شاملة ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم كيف يمكن أن يؤثر الهجوم على أجهزة النداء على الجهود المبذولة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1446 هـ 15 ربيع الأول 1446 هـ نيابة عن القيادة.. وزير الداخلية ينقل التعازي لأمير الكويت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام وزير الداخلية... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1446 هـ 15 ربيع الأول 1446 هـ

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