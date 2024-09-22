تساقط ثلوج كثيفة وغير معتادة على جنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - توفيت امرأة جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب أفريقيا منذ الجمعة، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات في الصباح، إنّ السير لا يزال مقطوعا على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترا، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي.

وعلق أشخاص قرب مدينة مويبلاس على بعد حوالي 430 كيلومترا من جوهانسبرغ.

وتواصلت عمليات إنقاذ الركّاب في ظروف صعبة للغاية الأحد، خصوصا حول ممر فان رينين في جبال دراكنزبرغ على بعد حوالى 330 كيلومترا جنوب شرق جوهانسبرغ. وفي هذه المناطق، وصل مستوى الثلوج إلى مترين، حسبما أعلنت السبت منظمة تعزيز سلامة الطرقات "أرايف ألايف" على منصة إكس.