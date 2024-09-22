الأرصاد الجوية: طقس متقلب وماطر أحيانًا مع درجات حرارة دون معدلاتها حتى مساء الإثنين

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بمنخفض جوّي متوسّط الفعاليّة، متمركز فوق تركيا، ممّا يؤدّي إلى طقس متقلّب وممطر أحيانًا، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة حتّى مساء يوم الإثنين، إذ يستقر تدريجيًّا، ومن المتوقَّع أن تعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع اعتبارًا من يوم الثّلثاء".

وحذّرت في نشرتها الصّباحيّة، من "ارتفاع موج البحر، إذ يتخطّى أحيانًا المتر ونصف المتر خاصّةً على الشّواطئ الشّماليّة"، مشدّدةً على ضرورة "القيادة بحذر، بسبب الضّباب على الطّرقات الجبليّة، وأثناء تساقط الأمطار"، ومشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة. تتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة، تشتدّ أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، مع فرص تشكّل خلايا رعدية، ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ45 كم/س، فيرتفع معها موج البحر. كما يتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء الرّؤية".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الدّاخل، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا، مع فرص تشكّل خلايا رعديّة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار خلال اللّيل، ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة في الدّاخل وفوق الجبال، ودون تعديل يُذكر على السّاحل، مع احتمال تساقط رذاذ فجرًا في المناطق الشّماليّة".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، حيث تعود إلى معدّلاتها فوق الجبال، وتتخطّاها في الدّاخل".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة سرعتها بين 15 و35 كم/س، وتشتدّ أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة لتلامس سرعتها الـ45 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر مائج إلى هائج أحيانًا حيث يتراوح ارتفاع الموج بين المتر ونصف المتر والمترين؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".