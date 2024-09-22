بوريل: قلقون إزاء التصعيد في لبنان وسنركّز على تفادي الحرب بالدبلوماسية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أشار مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في لبنان وتصاعد العنف بين حزب الله وإسرائيل". وكشف أنّه "يجب تفادي الحرب بالوساطة الدبلوماسية المكثّفة، وسنركز على ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة". وخلال الفترة الممتدة بين 24 و30 أيلول الحالي، ستقام المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث سيدلي زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بخطاباتهم لتقديم الرؤى بشأن أهم القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية، في حين تخيّم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وخطر اتساع الحرب إلى لبنان على المشهد.

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