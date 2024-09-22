الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41431 شهيدًا و95818 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير لها، عن "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و431 شهيدًا و95 ألفًا و818 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".

وكشف وزارة الصحة في غزة أنّ "40 شهيدًا و58 مصابًا جراء 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.