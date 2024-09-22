أفاد قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، بأننا "ألحقنا ضررا كبيرا بحزب الله وسنواصل ونعمق الضرر"، لافتاً الى أننا "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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