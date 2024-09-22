شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى يشيد بالمبادرات الرئاسية لمواجهة مثلث تدمير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الحزب العربى الناصرى بالمبادرات الرئاسية فى مواجهة مثلث تدمير الشعوب والذى يتم بـ" نهوض الوعي الجمعى"، وحذر الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى مما أسماه مثلث تدمير الشعوب، والمتمثل في نشر أفكار ومعتقدات غير صحيحة والسيطرة على عقول الشباب من خلال الترويج لثقافات غريبة عن المجتمع الغرض منها السيطرة على الشعوب وتدميرها، مؤكدا أن مواجهة مثلث تدمير الشعوب يتم بنهوض الوعي الجمعي المصري وهي مسئولية مشتركة بين الحكومة الأحزاب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أبو العلا، أن الدولة التي تعادي مصر أصبحت تتفنن بحيل جديدة ممثل في مثلث تدير الشعوب، مؤكدا إن هذا المثلث من أخطر المهددات للتنمية والاستقرار، حيث يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويعيق جهود التقدم والازدهار ويصنع حالة من عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب مما يؤدي إلى تفكيك الدول، واصفا هذه المخططات بالشيطانية.

وشدد أبو العلا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا المصيرية والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة، لافتا إلى أن تضافر الجهود هو الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل للشعب المصري وضمان استقراره وازدهاره.

وأشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصري، بإطلاق المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصرى مؤكدا أنه إن لم يكن هناك وعى كاف من الممكن أن ينجرف البعض خلف هذه الأفكار الهدامة، وأن الدولة حريصة على مواجهة مثلث الإرهاب، وذلك فى إطار الإيمان بأهمية تنوير العقول وتنمية الفكر العقلي والتصدي للأفكار الظلامية و المحاولات الخبيثة لتسللها بين الشباب والتصدى للتطرف.