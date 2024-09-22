تحذير من ثوران بركان "جبل كانلاون" بوسط الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تحذيرا، صباح اليوم الأحد، بشأن احتمال ثوران بركان "جبل كانلاون" بوسط الفلبين. وقال المعهد الفلبيني إن البركان أطلق نحو عشرة آلاف و449 طنا من ثاني أكسيد الكبريت وسجل 55 زلزالا بركانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المعهد الفلبيني إن حالة التأهب المرتفعة لا تزال سارية بالنسبة لبركان جبل كانلاون، الذي يبلغ ارتفاعه 2465 مترا. ويقع بركان جبل كانلاون في جزيرة نيجروس، رابع أكبر جزيرة من حيث عدد السكان في الفلبين، وهو واحد من 24 بركانا لها نشاط زلزالي في البلاد.

ويحظر على جميع أنواع الطائرات التحليق بالقرب من البركان. ووقع انفجار بركاني عند قمة فوهة بركان كانلاون، في يونيو الماضي، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد بلغ ارتفاعه خمسة كيلومترات في السماء.