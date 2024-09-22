ميد تقسيط تتعاون مع “بساطة باي” للتوسع في عمليات دفع الأقساط إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ميد تقسيط، إبرام شراكة استراتيجية مع بساطة باي، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية بهدف تسهيل عمليات دفع الأقساط، مما يعزز تجربة العملاء ويقدم حلولًا مالية أكثر مرونة وكفاءة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن بموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء ميد تقسيط من تفعيل حساباتهم ودفع أقساطهم عبر شبكة مدفوعات بساطة من 34 فرعًا منتشرة في 19 محافظة على مستوى الجمهورية و160 ألف نقطة بيع.

وتسهم هذه الشراكة في تسريع عملية الدفع وتوفير خدمات مالية مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء المتنوعة.

كما تعكس هذه الخطوة التزام ميد تقسيط بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم بطرق مريحة وفعالة.

قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط، "في ميد تقسيط، نلتزم بدمج أحدث التقنيات وحلول الدفع لتعزيز قدرات عملائنا من خلال شراكتنا مع بساطة باي، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ونسعى إلى تقديم حلول مرنة تركز على رضا العملاء كأولوية قصوى ويعزز هذا التعاون تجربة الدفع والتقسيط عبر شبكة واسعة من الفروع المتواجدة في مختلف المحافظات"

وقال محمد كرد مدير عام المبيعات بساطة باي إن هذه الخطوة تفتح لنا آفاقًا جديدة لتوسيع شبكة عملائنا وتقديم حلول مرنة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية في السوق.

وأضاف أن هذا سيمكنهم أيضا من بناء علاقات أعمق مع عملائنا الحاليين وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل شرائح جديدة من السوق، مما يسهم بشكل فعال في تطوير وتعزيز حضورنا على المستوى المحلي.