من داخل الحضانات والفصول.. محافظ المنيا يتفقد العملية التعليمية عن قرب -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أجرت كاميرا "الخليج 365" بثا مباشرا من داخل مدارس محافظة المنيا، اليوم الأحد، تزامنا مع انتظام المدارس في العام الدراسي الجديد، وقيام اللواء عماد كدواني بتفقد الحالة التعليمية.

وتفقد المحافظ مدارس الحديثة بنات، والتجريبية ١ للتعليم الاساسي، والثانوية بنات الجديدة، والتقى بالطلاب والطالبات داخل الحضانات والفصول، وشدد على أهمية توفير كافة سبل الراحة لهم في العام الجديد وسرعة معالجة أي قصور.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، والتي بدأت باستقبال طلاب الفرق الأولى بالمراحل التعليمية أمس السبت، وتلاها استقبال باقي الفرق اليوم الأحد، فيما أعلن المحافظ أن كافة مدارس المحافظة انتظمت في العملية التعليمية بعد تجهيزها، إذ بلغ عددها 3257 مدرسة، وأن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة العام الدراسي 14 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئى، بإجمالي 207 فصول دراسية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا إلى أن المديرية شكلت لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة، بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وربط غرفة عمليات المديرية بغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، وتم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتفعيل لائحة الانضباط.