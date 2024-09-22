5 أخطاء شائعة تؤدي لاختراق كلمات المرور الخاصة بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

كلمة المرور أو "الباسورد" هي حائط الصد الأول في اختراق هاتفك المحمول أو جهازك الإلكتروني، الأمر لا يتعلق فقط بكلمة المرور الخاصة بالجهاز نفسه، وإنما بكلمة المرور للتطبيقات التي تستخدمها عبر هذا الجهاز، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الإيميل وكذلك التطبيقات الأخرى.

وبحسب نصائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هناك 5 أخطاء شائعة عن إنشاء كلمة المرور يجب تجنبها حتى لا تصبح فريسة سهلة لعمليات الاختراق.

1- استخدام كلمة مرور واحدة لكل التطبيقات والحسابات الخاصة بالمستخدم، وذلك لأنه بمجرد اختراق هذه الكلمة سيتمكن المخترق من الوصول لكل التطبيقات والحسابات الخاصة بالمستخدم.

2- استخدام كلمات مرور سهلة مكونة من أرقام وحروف متسلسلة، حيث عادة ما يقوم المخترقون بتجربة الأرقام المتسلسلة وكذلك الحروف في المحاولات الأولى للاختراق، ما يجعل فرص تعرض حساباتك للاختراق مرتفعة.

3- استخدام تطبيقات خاصة بتوليد كلمات المرور، وكذلك الإعلان عن ذلك.

4- إنشاء كلمات المرور باستخدام أسماء الأقارب كالابناء أو الأحفاد أو الشخص نفسه.

5- إنشاء كلمة المرور على اسم هواية مفضلة للمستخدم أو أي شيئ يكون متصل به بشكل مباشر مثل أعياد الميلاد أو أعياد الزواج وغيرها من المناسبات.