أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق فجر اليوم الأحد، بالطّائرات المسيّرة، أهدافًا في جنوب أراضينا المحتلّة"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وكانت قد أفادت بأنّ "مجاهدينا استهدفوا صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًّا في أراضينا المحتلّة، بواسطة الطّيران المسيّر".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا فجرًا أهدافًا في جنوب أراضينا المحتلة بالطائرات المسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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