مقتل 30 شخصًا وإصابة 17 آخرين نتيجة انفجار في منجم بمدينة طبس الإيرانية

كشف المدير العام لهيئة الطّوارئ في محافظة خراسان الجنوبيّة شرق ​إيران​، محمد علي أخوندي، عن "مقتل 30 شخصًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة انفجار وقع مساء أمس السّبت، في منجم للفحم جنوبي المحافظة".

وأوضح أنّ "الانفجار حدث جرّاء تسرّب للغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم في مدينة طبس في المحافظة"، وكان 69 عاملًا يتواجدون في منجم الفحم، لافتًا إلى أنّ انبعاث غاز الميثان في الأنفاق، تسبّب في اختناق الأشخاص الموجودين في المنجم.

وأشار أخوندي إلى أنّه "ليست لدينا أي مشاكل على صعيد الدّعم في تقديم المساعدات، ومع ذلك ونظرًا لعمق الحادث، فإنّ عمليّة تقديم الإغاثة تستغرق وقتًا"، مبيّنًا أنّ "في المجمل، يقوم 40 شخصًا على شكل فرق متخصّصة بتقديم الإغاثة في موقع الحادث في منجم طبس".

بدوره، أكّد المدير العام لجمعيّة الهلال الأحمر في محافظة خراسان الجنوبيّة محمد علي كاوسي، أنّه "تمّ إنقاذ 17 مصابًا في هذا الحادث، وما زال رجال الإنقاذ يقومون بعمليّات البحث وإنقاذ العمّال المحاصرين في المنجم".