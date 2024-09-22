وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى 45

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيليّة على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت أوّل من أمس، أنّ "عدد الشّهداء ارتفع إلى خمسة وأربعين شخصًا".

وأشار في بيان، إلى أنّه "فيما تستمرّ أعمال رفع الأنقاض لليوم الثّالث على التّوالي، تمّ التّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة المختصّة، وباشرت الأدلّة الجنائيّة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عيّنات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدَّد هويّتهم بَعد، وذلك لإجراء فحوصات الـ"DNA" وتحديد هويّات أصحابها".