"النشرة": غارات إسرائيلية على محيط الزرارية ومركبا والعديسة وأضرار إثر القصف على أطراف أنصار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"تضرُّر عدد من المنازل والمحال التّجاريّة بسبب الغارات الإسرائيليّة على أطراف بلدة أنصار". وأشار إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مجدّدًا مستهدفًا محيط الزرارية، مركبا، طلوسة، العديسة، كفركلا، ووادي رومين"، لافتًا إلى "تعرُّض أطراف بلدتَي عيتا الشعب ورامية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع".

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