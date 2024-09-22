شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن فتح باب التطوع للمشاركة فى تنظيم المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر WUF12 وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم في الإشراف وإدارة ملف المتطوعين في هذا الحدث الهام. أعلن التحالف الوطني عن فتح باب التقديم للتطوع للمشاركة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي، هذا الحدث الذي يعد ثاني أهم فاعلية دولية على اجندة الامم المتحدة بعد مؤتمر المناخ. وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضرية والعمرانية في العالم.

يتيح المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام فرصة فريدة للمتطوعين الشباب لاكتساب مهارات وخبرات مهنية وشخصية مميزة.

بعد اختيار شباب المتطوعين لتنظيم المنتدى سيتم تدريبهم وتأهيلهم على الأدوار التي سيقومون بأدائها خلال المنتدى في اللجان الرئيسية والفرعية المختلفة. مثل: لجنة الانتقالات، لجنة التسجيل، لجنة التسكين، اللجنة الخاصة بجلسات المنتدى، لجنة المنظمين …. إلخ.

تستهدف إدارة المنتدى المتقدمين الشباب بين 18 إلى 35 سنة. على أن يكون المتقدم متفرغا أثناء التدريب وانعقاد المنتدى (من 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر).

يتم غلق باب التقديم يوم الخميس، الموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة 11 مساء.

رابط التقديم :

https://shorturl.at/0DpUq