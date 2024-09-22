بعد محاولة اغتياله.. هل يشعر ترامب بالقلق على حياة أسرته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي تعرض لمحاولتي اغتيال خلال شهرين، إنه يشعر بالقلق على حياة أفراد عائلته.

وأضاف ترامب: "أنا عادة لا أتحدث عن ذلك. ولكن نعم، اضطر للقلق بشأن عائلتي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت حملة ترامب الانتخابية، أن مخاوفه كانت ناجمة عن "اللهجة الخطيرة والخسيسة من جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس والحزب الديمقراطي".

يشار إلى أن المحاولة الأولى لاغتيال ترامب، جرت خلال تجمع انتخابي في 13 يوليو الماضي في ولاية بنسلفانيا.

وقام رجال الأمن بقتل الشاب الذي أطلق الرصاص تجاه ترامب. وأصيب الرئيس السابق بخدش طفيف في أذنه.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن الحادث يعتبر محاولة لاغتيال ترامب.

وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عن إجراء تحقيق جديد في حادث إطلاق النار الذي وقع في نادي ترامب الدولي للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كان يتواجد ترامب. وتم اعتبار الحادث بمثابة محاولة محتملة لاغتياله.

وأشارت شرطة دائرة بالم بيتش، إلى أنه تم العثور على بندقية هجومية من طراز AK-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا حركة في الحرش قرب نادي الجولف حيث كان المهاجم يحاول الاختباء.

وتم اعتقال المشتبه به، وهو رايان ويسلي روث، البالغ من العمر 58 عاما.