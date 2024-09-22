23 قتيلا وجريحا في انفجار منجم للفحم بخاراسان الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 13 شخصا وإصابة 12 آخرين بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال مدير دائرة الأزمات في محافظة، محمد علي آخوندي، إن هذا الانفجار "حدث بسبب تسرب للغاز".

وأوضح آخوندي أنه نظرًا لعمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لزيادة عدد الضحايا، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء كافة فرق الإسعاف والعلوم الطبية وإدارة المنطقة والمحافظة إلى المكان.

وتابع: "اتخذت الترتيبات اللازمة مع كافة المستشفيات لنقل المصابين المحتملين، وأيضًا مع الطب الشرعي لنقل الجثث المحتملة".