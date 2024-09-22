كييف تهاجم ٣ بلدات بمقاطعة بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء أمس السبت، بأن 3 بلدات في المقاطعة تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وكتب غلادكوف على قناته بتطبيق "تليجرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث بلدات أخرى في مقاطعاتنا، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

وأشار إلى اشتعال حريق بسيارة متوقفة جراء إسقاط عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار في بلدة نيكولايفكا بمنطقة بيلغورود، وأن فرق الإطفاء قامت بإخماده على الفور.

وكشف غلادكوف أيضا عن اشتعال نيران في سقف منزل خاص في بلدة ياسني زوري بعد تعرضها لقصف، وتم إخماده من قبل وزارة الحالات الطارئة، وتضرر سطح مبنى سكني في مدينة شبيكينو جراء هجوم لطائرة مسيرة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.