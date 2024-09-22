إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" طوال اليوم في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان، وفقًا لـ" روسيا اليوم".



وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي:"في المجمل، قصفنا اليوم حوالي 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله".

وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات الجيش الإسرائيلي، فإن "حزب الله" يستعد لإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي يواصل سلاح الجو الإسرائيلي ضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأضاف: "خلال الساعة الماضية، قمنا بشن غارات مكثفة على جنوب لبنان بعد أن تبين أن "حزب الله" كان يستعد لشن هجمات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتقوم عشرات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حاليا بمهاجمة أهداف إرهابية ومواقع صواريخ للقضاء على تهديد المواطنين الإسرائيليين".

وأعلن هاغاري، في ذات المؤتمر الصحفي، فرض وضع خاص في المناطق الشمالية من إسرائيل بسبب التهديدات بالقصف من لبنان. وتنطبق التعليمات على جميع مناطق البلاد شمال حيفا. وتشمل التعليمات حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا في الهواء الطلق وأكثر من 300 شخص في الداخل، ولا يمكن مواصلة العمل والدراسة إلا في الأماكن المجهزة بملاجئ.