أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "الجيش يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا لـ"حزب الله" في لبنان".
وزعم في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض في السّاعات الأخيرة، تهديدات جوّيّة وقذائف صاروخيّة أطلقها "حزب الله" نحو مناطق مدنيّة في شمال البلاد"، مؤكّدًا أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي للجيش منتشرة في المنطقة، وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدّي وإحباط عملّيات الإطلاق".
وأشار أدرعي إلى أنّ "حزب الله أطلق نحو 115 تهديدًا جوّيًّا نحو المناطق المدنيّة في شمال إسرائيل"، مشدّدًا على أنّ "ضربات الجيش ضدّ الحزب ستتواصل وستتصاعد".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: "حزب الله" أطلق نحو 115 تهديدًا جويًا نحو شمال إسرائيل ونهاجم الآن أهدافًا له بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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