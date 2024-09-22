"النشرة": غارات إسرائيلية على الوادي بين رومين ودير الزهراني والمنطقة بين المعلية والقليلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا الوادي بين رومين ودير الزهراني، بلدة الضهيرة، والمنطقة الواقعة بين المعلية والقليلة قضاء مدينة صور"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يتزامن مع تحليق مستمرّ للطّيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللّبناني، على ارتفاع متوسّط".

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